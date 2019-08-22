ЕС против безусловного возвращения РФ в G8 – источник

Европейский Союз выступает против безусловного приглашения России присоединиться к переговорам мировых лидеров G7.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя идею, высказанную президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

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Семь лидеров промышленно развитых стран мира должны встретиться во французском городе Биарриц в эти выходные. Россию выгнали из группы, которая ранее называлась G8, в 2014 году после аннексии украинского Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе.

Чиновник ЕС, общаясь на условиях анонимности накануне саммита G7, заявил, что причины исключения Москвы из группы "остаются в силе".

Он отметил, что любое безусловное предложение о возвращении РФ будет "контрпродуктивным" и будет считаться "признаком слабости".

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Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8.

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