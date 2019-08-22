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У Швеції затримали ще двох підозрюваних у зв’язку з вибухом у Копенгагені

Четвер, 22 серпня 2019, 14:58

Поліція Данії заявила, що їх шведські колеги заарештували ще двох осіб у зв'язку з вибухом, який пошкодив штаб-квартиру данського податкового агентства, злегка поранивши перехожого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція Копенгагена каже, що арешт двох чоловіків, у віці 22 і 27 років, збільшив до трьох кількість людей, які перебувають під вартою. Четвертий підозрюваний розшукується за міжнародним ордером на арешт.

Слідчий Брайан Беллінг сказав у заяві в четвер, що поліція продовжує своє розслідування, додавши: "Ми впевнені, що винні будуть притягнуті до відповідальності".

Нагадаємо, данська поліція заявила, що 14 серпня  в Швеції затримали 22-річного шведа та оголосили у міжнародний розшук 23-річного шведа, обох підозрюваних у вибуху, що стався 6 серпня. Одна людина постраждала від уламків скла з вікон і дверей біля головного входу будівлі.

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Швеція Данія
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