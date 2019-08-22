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В Швеции задержали еще двух подозреваемых в связи со взрывом в Копенгагене

Четверг, 22 августа 2019, 14:58

Полиция Дании заявила, что их шведские коллеги арестовали еще двух человек в связи со взрывом, который повредил штаб-квартиру датского налогового агентства, слегка ранив прохожего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция Копенгагена говорит, что арест двух мужчин, 22 и 27 лет, увеличил до трех количество людей, находящихся под стражей. Четвертый подозреваемый разыскивается по международному ордеру на арест.

Следователь Брайан Беллинг сказал в заявлении в четверг, что полиция продолжает свое расследование, добавив: "Мы уверены, что виновные будут привлечены к ответственности".

Напомним, датская полиция заявила, что 14 августа в Швеции задержали 22-летнего шведа и объявили в международный розыск 23-летнего шведа, оба подозреваются во взрыве, который произошел 6 августа. Один человек пострадал от осколков стекла из окон и дверей у главного входа здания.

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Швеция Дания
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