Польша сменила кандидата в еврокомиссары

Польша предложила в Еврокомиссию нового кандидата после того, как глава кабинета президента Кшиштоф Щерский отказался выдвигать свою кандидатуру.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на "Польское радио".

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Новым кандидатом Польши на должность европейского комиссара стал евродепутат Януш Войцеховский, сообщил в понедельник представитель польского правительства Петр Мюллер.

Щерский отозвал свою кандидатуру после того, как получил предложение занять пост комиссара ЕС по сельскому хозяйству. По словам представителя правительства, Щерский до сих пор не занимался отраслью земледелия, в связи с чем принял соответствующее решение.

"В политике надо быть честным, и если появилось предложение должности комиссара по сельскому хозяйству для Польши, а я земледелием не занимался, то считаю, что честно это место уступить кому-то, кто может его ответственно занять", - пояснил Щерский решение отозвать свою кандидатуру.

Януш Войцеховский - многолетний евродепутат, бывший председатель Верховной палаты контроля и многолетний член комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий в Европейском парламенте.

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Представитель правительства Польши подчеркнул, что Войцеховский в своем профессиональном и политическом опыте "был сосредоточен на сельскохозяйственных вопросах".

"Мы рады, поскольку это решение по этой должности, если оно будет окончательно утверждено, - это будет очень, очень хорошее решение для Польши, поскольку эта отрасль функционирования для нас очень важна. Все полеводческие вопрос для нас очень существенными и бюджет ЕС на уровне всего Евросоюза в этой области очень высок ", - подчеркнул Мюллер.