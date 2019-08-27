Польша: еще один опрос показал снижение рейтинга власти

Партия "Право и справедливость" (PiS), несмотря на скандалы, все равно получит наибольшее количество мест на парламентских выборах, назначенных на 13 октября.

Таковы данные опроса IBRiS для Dziennik Gazeta Prawna 23-24 августа, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что PiS поддерживает 41% респондентов (26-27 июля этот показатель составлял 42%), а ключевой конкурент - центристская "Гражданская платформа" (PO) - имеет неизменную поддержку на уровне 25%. Левая коалиция Lewica поднялась на 3 процентных пункта, до 13%.

Способность правящей партии создать новую коалицию при таких обстоятельствах будет зависеть от совокупности партий, которые получат места в парламенте - опрос предполагает, что туда должны пройти также несколько меньших групп.

Опрос Kantar, проведенный 22 августа, показал, что PiS, пройдя через две громкие отставки в последнее время, потеряла 5% поддержки населения.