Президент Італії попросив Конте сформувати новий уряд

Президент Італії Cерджо Маттарелла попросив виконувача обов'язків прем'єр-міністра Джузеппе Конте сформувати новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Консультації Конте щодо формування нового уряду відбудуться, ймовірно, вже 29 серпня. Він заявив, що прийняв мандат голови держави, додавши, що сподівається скласти список міністрів найближчими днями.

Конте має отримати вотум довіри в обох палатах парламенту, щоб знову стати прем'єр-міністром.

Він подав у відставку днями після того, як ультраправий віцепрем'єр, лідер "Ліги" Маттео Сальвіні вирішив спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Сальвіні, схоже, прорахувався, думаючи, що Демократична партія ніколи не піде на створення коаліції з рухом "5 зірок", з яким у них традиційно були погані відносини. Однак ці партії змогли домовитися.