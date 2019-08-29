Президент Италии попросил Конте сформировать новое правительство

Президент Италии Cерджо Маттарелла попросил исполняющего обязанности премьер-министра Джузеппе Конте сформировать новое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Консультации Конте по формированию нового правительства состоятся, вероятно, уже 29 августа. Он заявил, что принял мандат главы государства, добавив, что надеется составить список министров в ближайшие дни.

Конте должен получить вотум доверия в обеих палатах парламента, чтобы снова стать премьер-министром.

Он подал в отставку на днях после того, как ультраправый вице-премьер, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини решил спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Сальвини, похоже, просчитался, думая, что Демократическая партия никогда не пойдет на создание коалиции с движением "5 звезд", с которым у них традиционно были плохие отношения. Однако эти партии смогли договориться.