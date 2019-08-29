Скандальний російський дипломат залишив Чехію - МЗС

Співробітник російського посольства у Празі Александр Терентьєв, відкликання якого від Москви вимагало МЗС Чехії, покинув країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deník N.

"Ця справа була врегульована дипломатичними каналами, і особа більше не працює в Чехії", - підтвердив міністр закордонних справ Томаш Петршічек (ČSSD). "Чеська дипломатія вважає цю справу закритою і не коментуватиме її далі", - додав міністр.

На початку березня чеське медіа повідомило, що російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир в чотирьох будинках у районі Прагa 6, призначених для російських дипломатів.

Квартири в чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період ще до падіння комунізму 1989 року, підтвердили в МЗС Чехії.

Мешканці квартир здебільшого є російськими громадянами і орендували тамтешнє житло десятки років. Посольство РФ, всупереч міжурядовим договорам, зокрема, здавало ці квартири туристам через Booking.com та працівникам з країн колишнього Радянського союзу.

При цьому орендарі не мають відповідних договорів і вносять плату готівкою, що є порушенням закону. Вони не можуть довести, як довго вони мешкають за цією адресою і скільки платять за оренду.

МЗС Чехії висловило в зв'язку з цим протест і зажадало від російського посольства якомога швидше відкликати свого співробітника Александра Терентьєва, який брав плату від наймачів житла і звинувачується в застосуванні до них фізичного насильства.