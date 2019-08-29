Скандальный российский дипломат покинул Чехию – МИД

Сотрудник российского посольства в Праге Александр Терентьев, отзыва которого от Москвы требовал МИД Чехии, покинул страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deník N.

"Это дело было урегулировано дипломатическим каналам, и он больше не работает в Чехии", - подтвердил министр иностранных дел Томаш Петршичек (ČSSD). "Чешская дипломатия считает это дело закрытым и не будет больше его комментировать", - добавил министр.

В начале марта чешские медиа сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех домах в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для его дипломатов на неопределенный период еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Терентьев сдавал несколько квартир через Booking.com для иностранных туристов, а также работников из стран бывшего Советского Союза. Однако, по мнению МИД, такая аренда противоречит заключенным договорам.

Жители квартир в основном являются российскими гражданами и арендовали там жилье десятки лет.

При этом арендаторы не имеют соответствующих договоров и вносят плату наличными, что является нарушением закона. Они не могут доказать, как долго они живут по этому адресу и сколько платят за аренду.

МИД Чехии выразил в связи с этим протест и потребовал от российского посольства как можно скорее отозвать своего сотрудника Александра Терентьева, который брал плату с нанимателей жилья и обвиняется в применении к ним физического насилия.