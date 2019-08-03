Бельгійка без їжі пережила 6 днів спеки затиснутою в перекинутому авто

Бельгійка пережила без їжі шість днів, затисненою в перекинутому автомобілі, протягом одного із найспекотніших періодів історії країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Корін Бастіде з'їхала з дороги минулого тижня і врізалася в дерева біля міста Льєж. Друзі родини, які почали розшукувати її, знайшли транспортний засіб та попередили владу.

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45-річна Бастіде повідомила зі свого лікарняного ліжка, що першої ночі в пастці її телефон постійно дзвонив, але вона відчувала такий біль, що не могла дістатися до нього.

"Наступного дня телефон перестав дзвонити. Я знала, що акумулятор розрядився. Я намагалася кричати, коли чула людей, але, мабуть, ніхто не міг мене почути", - сказала вона.

Температури повітря в Бельгії піднялися вище 40 градусів за Цельсієм минулого тижня, але Бастіде вижила на воді, яку вона зібрала під час шторму.

"Спочатку спека душила. Мені вдалося відкрити двері ногою. Тоді за вихідними почався дощ і це було приємно. З іншого боку, мені довелося спати у воді дві ночі. Було холодно, і я весь час тремтіла", - сказала вона.

"Я намагалася пити, наповнюючи невелику обгортку жувальної гумки", - сказала вона, додавши, що також смоктала мокру гілку дерева, щоб рот був вологим. Бастіде сказала, що не відчувала особливо голоду.

"Найважче було лежати спиною на розбитому склі. Я намагалася піднятися, але у мене було відчуття, що спина розірвана", - сказала вона.

"Я думала, що ніколи не вийду", - сказала вона. "Але я хотіла жити для своїх дітей. Я не хотіла, щоб вони думали, що я зробила щось дурне, як, наприклад, вбила себе. Ні, це була випадковість", - пояснила жінка.