Бельгийка без еды пережила 6 дней жары зажатой в перевернутом авто

Бельгийка пережила без еды шесть дней, будучи зажатой в перевернутом автомобиле, в течение одного из самых жарких периодов в истории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Корин Бастид съехала с дороги на прошлой неделе и врезалась в деревья у города Льеж. Друзья семьи, которые начали разыскивать ее, нашли транспортное средство и предупредили власть.

45-летняя Бастид сообщила со своей больничной койки, что первой ночью в ловушке ее телефон постоянно звонил, но она чувствовала такую боль, что не могла добраться до него.

"На следующий день телефон перестал звонить. Я знала, что аккумулятор разрядился. Я пыталась кричать, когда слышала людей, но, пожалуй, никто не мог меня услышать", - сказала она.

Температуры воздуха в Бельгии поднялись выше 40 градусов по Цельсию на прошлой неделе, но Бастид выжила на воде, которую она собрала во время шторма.

"Сначала жара душила. Мне удалось открыть дверь ногой. Тогда после выходных начался дождь и это было приятно. С другой стороны, мне пришлось спать в воде две ночи. Было холодно, и я все время дрожала", - сказала она.

"Я пыталась пить, наполняя небольшую обертку жевательной резинки", - сказала она, добавив, что также сосала мокрую ветку дерева, чтобы рот был влажным. Бастид сказала, что не чувствовала особенного голода.

"Труднее всего было лежать спиной на разбитом стекле. Я пыталась подняться, но у меня было ощущение, что спина разорвана", - сказала она.

"Я думала, что никогда не выйду", - сказала она. "Но я хотела жить для своих детей. Я не хотела, чтобы они думали, что я сделала что-то глупое, как, например, убила себя. Нет, это была случайность", - пояснила женщина.