Глава МВД Италии призвал своих сторонников к протестам в Риме

Глава МВД Италии Маттео Сальвини призвал своих сторонников провести протесты в Риме на фоне формирования нового правительства без его правой партии "Лига".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сальвини заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Суббота, 19 октября, все в Риме, в большой и мирный день итальянской гордости, гордости трудолюбивого большинства тех, кто не склоняет головы", - сказал он.

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Сальвини, который до сих пор номинально является министром внутренних дел, обвинил Брюссель и Берлин в сговоре с целью отстранить "Лигу" от власти.

Он отдельно раскритиковал еврокомиссара Гюнтера Эттингера, который сказал, что объединение Демократической партии и "Движения 5 звезд" было бы "отличной новостью" для Италии и ЕС.

Сальвини также запланировал серию митингов по всей Италии перед демонстрацией в Риме, в то время как его союзник, партия "Братья Италии", призывали людей выходить на улицы.

Напомним, президент Италии Cерджо Маттарелла попросил исполняющего обязанности премьер-министра Джузеппе Конте сформировать новое правительство.

Конте должен получить вотум доверия в обеих палатах парламента, чтобы снова стать премьер-министром.

Он подал в отставку на днях после того, как Сальвини решил спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

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