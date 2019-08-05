В России заочно арестовали молдавского олигарха Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдовы и олигарха Владимира Плахотнюка, которого в России обвиняют в руководстве международным наркосиндикатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Срок ареста - два месяца с момента фактического задержания обвиняемого или его экстрадиции в РФ.

Плахотнюку и его доверенному лицу, профессиональному спортсмену Константину Цуцу, заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

В РФ утверждают, что как политик Плахотнюк влиял на политическую ситуацию и органы государственной власти Молдовы. При этом он, "применяя криминальные методы", влиял на тех, кто ему противодействовал.

В МВД РФ подчеркивали, что в 2012 году Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам.

В середине июня 2019 года стало известно, что Плахотнюк выехал из Молдовы в Швейцарию сразу после того, как правительство Демпартии объявило об отставке, а Демпартия - о переходе в оппозицию.