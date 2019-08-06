Сенат Италии одобрил указ о жестких штрафах за спасение мигрантов на море

Итальянское правительство в понедельник получило вотум доверия в Сенате во время голосования по постановлению, которое наказывает благотворительные организации, спасающие мигрантов в Средиземном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Голосование в парламенте стало победой для министра внутренних дел Маттео Сальвини и его крайней правой партии "Лига".

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Правительство, которым руководят "Лига" и "Движение 5 звезд", в последние недели было разделено внутренней борьбой. Если бы парламент проголосовал против, правительству пришлось бы подать в отставку.

Указ Сальвини, который также является заместителем премьер-министра, усиливает санкции в отношении судов благотворительных организаций, которые стремятся доставить спасенных в Средиземноморье мигрантов в Италию.

Указ уже был принят нижней палатой парламента и теперь он станет законом.

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Некоторые политики "Движения 5 звезд" выражали предостережение относительно этого указа, а некоторые его сенаторы не поддержали указ во время голосования в понедельник.

Постановление повышает максимальные штрафы для судов, которые заходят в итальянские воды без разрешения, до 1 миллиона евро, тогда как ранее штраф был 50 тысяч евро.

Указ также предусматривает арест капитанов, которые игнорируют приказы держаться подальше от итальянских вод, и призывает военно-морские силы автоматически захватывать их лодки.