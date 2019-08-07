Швеция рассматривает присоединение к военной миссии США в Персидском заливе

Швеция рассматривает возможность присоединения к военно-морской миссии в Ормузском проливе, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Биден.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет шведский общественный вещатель SVT.

"Речь идет об обеспечении свободного мореплавания", - сказал Биден, добавив, что "с американской стороны есть амбиция создать что-то в течение нескольких месяцев".

В прошлом месяце Иран захватил британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе за якобы нарушение территориальных вод. Судно принадлежит шведской Stena Bulk.

Это произошло после того, как британцы арестовали близ Гибралтара иранский танкер, обвинив в нарушении санкций против Сирии. Перед этим Иран сбил американский беспилотник.

5 августа Великобритания заявила, что присоединяется к возглавляемой Соединенными Штатами миссии по безопасности на море в Персидском заливе для защиты торговых судов, проходящих через Ормузский пролив. Лондон направил эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Montrose в Персидский залив.

О возможности приобщиться заявляли также Италия и Дания. Германия отказалась участвовать в стратегии "максимального давления" США против Ирана.

Франция настаивает, что хочет введения "наблюдательной" миссии, и также отвергает идею США о проведении максимального давления на Тегеран.