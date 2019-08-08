В Риме запретили сидеть на знаменитой Испанской лестнице: штраф до 400 евро

В Риме полиция начала патрулирование на знаменитой Испанской лестнице, чтобы добиться выполнения постановления, запрещающего сидеть, пить и есть на одном из символов вечного города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Испанская лестница была построена архитектором Франческо де Санктисом между 1723 и 1726 годами. Она связывает входной портал церкви Тринита деи Монти и Испанскую площадь. Лестница известна тем, что появилась в фильме "Римские каникулы" с Грегори Пеком и Одри Хепберн.

Однако с 8 июля сидеть, есть и пить на лестнице - запрещено. Нарушение запрета может привести к штрафу в размере до 400 евро. Постановление городской власти также распространяется на другие популярные объекты в Риме, такие как фонтан Треви.

Городские власти говорят, что закон применяется в полном объеме с момента его вступления в силу. Однако только на этой неделе полицейских в желтых жилетах направили к Испанской лестнице, чтобы визуально обеспечить соблюдение запрета.

Рим, один из старейших городов мира, прилагает много усилий для обуздания нежелательного поведения туристов и защиты исторических памятников. В таких городах как Венеция и Флоренция запрещены поездки на гондоле без рубашки и трапезы на ступеньках церкви.

Немецкую пару в прошлом месяце оштрафовали на 950 евро в Венеции за приготовление кофе у знаменитого моста Риальто.