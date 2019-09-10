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Дипломатию ЕС вместо Могерини возглавит глава МИД Испании

Вторник, 10 сентября 2019, 13:54

Новым высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности станет министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила следующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе новый состав ЕК.

Боррель с 1 ноября сменит на посту итальянку Федерику Могерини, которая руководила дипломатией ЕС последние пять лет.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель

В мае 2019 году в одном из интервью испанской прессе Боррель назвал Россию "старым врагом Испании, вновь заявляющим о себе", чем вызвал возмущение Путина, которому пришлось отвечать на недружественное заявление испанского министра.

Учитывая взгляды Борреля, можно выразить сдержанный оптимизм, что он будет проводить более благосклонную в отношении Украины политику по сравнению с Могерини.

Но стоит помнить, что в определении общей внешней политики ЕС основное слово все равно остается за государствами-членами.

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Новое руководство ЕС Могерини
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