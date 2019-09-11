Президент Чехии хочет отозвать признание Косово

Президент Чехии Милош Земан хочет обсудить с чиновниками возможность отзыва признания Косово независимым государством. По его словам, эту страну возглавляют военные преступники.

Намерение Земана в Twitter подтвердил его пресс-секретарь, сообщает "Европейская правда".

Земан заявил о возможности отзыва признания независимого Косово на пресс-конференции в среду после встречи с президентом Сербии Aлександаром Вучичем. Вучич поблагодарил Земана за такое отношение.

После приезда в Белград Земан сказал Вучичу, что ему нравится Сербия и сербы, но он не любит Косово, пишет Idnes. Он заявил, что недавно Гаагский международный трибунал опубликовал отчет, в котором изложил подозрения в военных преступлениях в отношении политических лидеров Косово.

"Я спрошу, можно ли это сделать (отозвать признание - ред.), потому что я рад, что министр обороны Любомир Метнар уже сказал, что Косово было признано ошибочно", - сказал он.

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В последнее время Сербия активизировала усилия, в основном среди африканских стран, по отзыву признания государственности Косово. По данным СМИ, МИД Сербии заставляет африканские государства отозвать признание независимости Косово с помощью взяток и давления со стороны России.

Земан известен своей пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. В частности, он является последовательным критиком антироссийских санкций.

В конце прошлого года Земан призвал правительство Чехии официально осудить "восхваление военных преступников" в Украине.