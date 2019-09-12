Зеленський: "формулу Штайнмаєра" розглядатимуть лідери чотирьох держав

Президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Києві.

"Формулу Штайнмаєра" і всі пункти Мінських угод розглядатимуть і ухвалюватимуть рішення лідери чотирьох держав", - сказав український лідер.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.

Україна, Франція та Німеччина наполягають на проведенні саміту лідерів вже у вересні.

На зустрічі у "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні 2 вересня йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Як заявила в середу посол Франції в Росії Сільві Берману, Франція очікує відповіді Москви щодо дати "нормандського" саміту.