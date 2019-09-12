Зеленский: "формулу Штайнмайера" будут рассматривать лидеры четырех государств

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо в Киеве.

"Формулу Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматривать и принимать решения лидеры четырех государств", - сказал украинский лидер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.

Украина, Франция и Германия настаивают на проведении саммита лидеров уже в сентябре.

На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине 2 сентября речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Как заявила в среду посол Франции в России Сильви Берману, Франция ожидает ответа Москвы о дате "нормандского" саммита.