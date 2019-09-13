МИД РФ возмущен решением перенести скандальный памятник Коневу и угрожает Чехии

В МИД РФ назвали циничным решение совета района чешской столицы Прага 6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий ведомства.

"Возмущены циничным решением муниципальных властей района Прага 6 о переносе находящегося в этой части чешской столицы памятника маршалу Советского Союза И. С. Коневу, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили Прагу от нацистов", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве считают, что это решение нарушает договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией.

"Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы подготовки беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки", - подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, 12 сентября совет района чешской столицы Прага 6 решил судьбу памятника советскому маршалу Ивану Коневу: по итогам тайного голосования депутаты решили перенести памятник, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги.

Как известно, когда недавно монумент в очередной раз облили краской, староста района Прага-6 Ондржей Колар выступил за то, чтобы посольство России забрало его на свою территорию.

11 сентября Министерство иностранных дел России обнародовало заявление о споре относительно монумента, в котором обвинило некоторых чешских политиков в разжигании "войны" против советских символов.