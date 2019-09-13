МЗС Чехії викликало посла РФ через коментарі російського міністра

Заступник міністра закордонних справ Чехії Алеш Хмеларж викликав в МЗС посла Російської Федерації Александра Змеєвського для висловлення протесту "проти помилкових і образливих зауважень члена російського уряду на адресу старости шостого району Праги".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар відомства.

Очільник російського Міністерства культури Владімір Мединський, коментуючи ситуацію, що склалася навколо пам'ятника радянському маршалу Конєву, назвав "гауляйтером районного масштабу" старосту району Прага-6 Ондржея Колара.

Коли нещодавно монумент вчергове облили фарбою, Колар виступив за те, щоб посольство Росії забрало його на свою територію.

11 вересня Міністерство закордонних справ Росії звинуватило чеських політиків у розпалюванні "війни" проти радянських символів.

12 вересня депутати Праги-6 вирішили перенести пам'ятник, а на його місці встановити статую на честь визволителів Праги.

"Заступник міністра Хмеларж нагадав, що Договір про дружні відносини і співробітництво між нашими країнами, якого чеська сторона послідовно дотримується, передбачає взаємну повагу і рівноправність, і підкреслив, що питання пам'ятника маршалу Конєву в шостому районі Праги є внутрішнім питанням Чеської Республіки. Також він попередив про неприпустимість зловживання історією заради досягнення політичних цілей і розпалювання непотрібних пристрастей в цій сфері", - сказано в заяві МЗС Чехії.

У відомстві звертали увагу, що пам'ятник не є військовим похованням, які підлягають під дію міжурядового договору між ЧР і РФ про взаємну охорону військових могил, і на нього не поширюються інший захист в рамках міжнародного права. Він перебуває повністю у веденні органів місцевого самоврядування.