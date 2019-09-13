МИД Чехии вызвал посла РФ из-за комментария российского министра

Заместитель министра иностранных дел Чехии Алеш Хмеларж вызвал в МИД посла Российской Федерации Александра Змеевского для выражения протеста "против ложных и оскорбительных замечаний члена российского правительства в адрес старосты шестого района Праги".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий ведомства.

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг памятника советскому маршалу Коневу, назвал "гауляйтером районного масштаба" старосту района Прага-6 Ондржея Колара.

Когда недавно монумент в очередной раз облили краской, Колар выступил за то, чтобы посольство России забрало его на свою территорию.

11 сентября Министерство иностранных дел России обвинило чешских политиков в разжигании "войны" против советских символов.

12 сентября депутаты Праги-6 решили перенести памятник, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги.

"Заместитель министра Хмеларж напомнил, что Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами, которого чешская сторона последовательно придерживается, предполагает взаимное уважение и равноправие, и подчеркнул, что вопрос памятника маршалу Коневу в шестом районе Праги является внутренним вопросом Чешской Республики. Также он предупредил о недопустимости злоупотребления историей ради достижения политических целей и разжигание ненужных страстей в этой сфере", - говорится в заявлении МИД Чехии.

В ведомстве обращали внимание, что памятник не является военным захоронением, подпадающих под действие межправительственного договора между ЧР и РФ о взаимной охране военных могил, и на него не распространяются другую защиту в рамках международного права. Он находится полностью в ведении органов местного самоуправления.