"Формула Штайнмаєра" може запрацювати лише за певних умов – Волкер

Неодмінною умовою реалізації "формули Штайнмаєра" є забезпечення на окупованій частині Донбасу "прозорого та безпечного середовища".

Про це спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми всі прагнемо реалізації Мінських домовленостей, але є червоні лінії, за які ми не маємо заступати. Зокрема, це збереження територіальної цілісності України та безпека для всіх її громадян, незалежно від їх національності, мови та віросповідання",- заявив він.

"Коли ми говорили про формулу Штайнмаєра, ми маємо на увазі, що повернення контролю за регіоном українській владі відбудеться відразу після проведення там місцевих виборів. Але чесні вибори можуть пройти у прозорому та безпечному середовищі. А для цього нам потрібне політичне врегулювання. На жаль, поки Росія не показала політичної волі до таких змін",- заявив Волкер.

Спецпередставник США також висловив надію, що курс президента Зеленського дає підстави для розблокування цього процесу.

"Шанс на прогрес є. І українська влада демонструє готовність до реалізації цих кроків. Але ми ще маємо побачити, чи буде готова до цих кроків Росія",- додав він.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вважає, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "мінських домовленостей".

Як відомо, у останні дні у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра для врегулювання на Донбасі. Детальніше про неї читайте у статті "За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною"