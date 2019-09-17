В Кишиневі затримали главу пропагандистського агентства Sputnik-Moldova

У Кишиневі затримали голову інформаційного агентства Sputnik-Moldova Владіміра Новосадюка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker з посиланням на кілька джерел.

Затриманий вже знаходиться в будівлі Національного центру по боротьбі з корупцією (НЦБК).

У пресслужбі Антикорупційної прокуратури повідомили, що зараз в країні проводяться слідчі заходи у справі про крадіжку мільярда. Але не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про затримання Новосадюка.

Гендиректор агентства новин Sputnik-Moldova Владімір Новосадюк вважається людиною, близькою до бізнесмена Ілана Шора. Він був членом адміністративної ради Banca Sociala, підконтрольного Шору.

Читайте також У Молдові застрелився колишній соратник олігарха-втікача Плахотнюка

Ім'я Новосадюка та його дружини Рити Цвік фігурувало у звітах Kroll. За даними звітів, Рита Цвік і Владімір Новосадюк, обидва акціонери Unibank, взяли в борг 12 млн леїв від ТОО Harrogate Consulting. Також Цвік є власником двох телеканалів, підконтрольних Шору — Orhei TV і "Центральне телебачення".

Як повідомлялося, напередодні у Молдові позбавили недоторканості, а потім затримали двох депутаток від партії "Шор", яких звинуватили у причетності до гучної крадіжки мільярда з банків Молдови у 2015 році.

Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

У причетності до крадіжки мільярда стара влада Молдови звинуватила скандального бізнесмена Ілана Шора, главу партії "Шор". Шора було визнано винним судом першої інстанції, але він залишався на свободі через "затримку" апеляційних слухань (вважалося, що насправді – через його співпрацю з партією влади).

Ілан Шор після зміни влади втік з країни і зараз перебуває в Ізраїлі.