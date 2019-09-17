В Кишиневе задержали главу пропагандистского агентства Sputnik-Moldova

В Кишиневе задержали главу информационного агентства Sputnik-Moldova Владимира Новосадюка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на несколько источников.

Задержанный уже находится в здании Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

В пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры сообщили, что сейчас в стране проводятся следственные мероприятия по делу о краже миллиарда. Но не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании Новосадюка.

Гендиректор агентства новостей Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк считается человеком, близким к бизнесмену Илану Шору. Он был членом административного совета Banca Sociala, подконтрольного Шору.

Имя Новосадюка и его жены Риты Цвик фигурировало в отчетах Kroll. По данным отчетов, Рита Цвик и Владимир Новасадюк, оба акционера Unibank, взяли в долг 12 млн леев от ТОО Harrogate Consulting. Также Цвик является владельцем двух телеканалов, подконтрольных Шору - Orhei TV и "Центральное телевидение".

Как сообщалось, накануне в Молдове лишили неприкосновенности, а затем задержали двух депутаток от партии "Шор", которых обвинили в причастности к громкой кражи миллиарда из банков Молдовы в 2015 году.

Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

В причастности к краже миллиарда старая власть Молдовы обвинила скандального бизнесмена Илана Шора, главу партии "Шор". Он был признан виновным судом первой инстанции, но оставался на свободе из-за "задержки" апелляционных слушаний (считалось, что на самом деле - за его сотрудничество с партией власти).

Илан Шор после смены власти бежал из страны и сейчас находится в Израиле.