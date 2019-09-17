У Брюсселі нові переговори щодо прокурора ЄС, на посаду претендує лише одна кандидатка

У Брюсселі відновилися переговори щодо призначення керівника нової Європейської прокуратури після того, як єдиною кандидаткою на посаду залишилася румунка Лаура Ковеші.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сьогодні відновилися переговори щодо Європейської прокуратури (EPPO). Посли ЄС обговорять це у четвер і, можливо, проведуть таємне голосування, яке може переключити їх підтримку з Бонера на Ковеші. Новий раунд переговорів 24 вересня", - написав Джозвяк.

negotiations on the European Public Prosecutor's Office (EPPO) were re-started today. EU ambassadors will discuss it on Thursday and might hold a secret vote which could switch their support from Bohnert to Kovesi. new negotiation round on 24 September. #Romania — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 17, 2019

Ковеші залишилася єдиним кандидатом на посаду прокурора. Її суперник француз Жан-Франсуа Бонер вийшов з конкурсу через те, що має бути призначений на іншу посаду у Франції.

Однак поки невідомо, як вирішиться ситуація, адже за правилами Ради ЄС кандидатів має бути двоє. Крім того, раніше Рада ЄС підтримувала кандидатуру Бонера, тоді як Європарламент висловився за призначення Ковеші.

Призначення Ковеші намагається заблокувати румунський уряд, який минулого року вже домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти чинної румунської влади.