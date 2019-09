У Брюсселі нові переговори щодо прокурора ЄС, на посаду претендує лише одна кандидатка

У Брюсселі відновилися переговори щодо призначення керівника нової Європейської прокуратури після того, як єдиною кандидаткою на посаду залишилася румунка Лаура Ковеші.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сьогодні відновилися переговори щодо Європейської прокуратури (EPPO). Посли ЄС обговорять це у четвер і, можливо, проведуть таємне голосування, яке може переключити їх підтримку з Бонера на Ковеші. Новий раунд переговорів 24 вересня", - написав Джозвяк.

negotiations on the European Public Prosecutor's Office (EPPO) were re-started today. EU ambassadors will discuss it on Thursday and might hold a secret vote which could switch their support from Bohnert to Kovesi. new negotiation round on 24 September. #Romania