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В Брюсселе новые переговоры по прокурору ЕС, на должность претендует только одна кандидатка

Вторник, 17 сентября 2019, 14:59

В Брюсселе возобновились переговоры о назначении руководителя новой Европейской прокуратуры после того, как единственным кандидатом на должность осталась румынка Лаура Ковеши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня возобновились переговоры по Европейской прокуратуре (EPPO). Послы ЕС обсудят это в четверг и, возможно, проведут тайное голосование, которое может переключить их поддержку с Бонера на Ковеши. Новый раунд переговоров – 24 сентября", - написал Джозвяк.

Лаура Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора. Ее соперник француз Жан-Франсуа Бонер вышел из конкурса из-за того, что должен быть назначен на другую должность во Франции.

Однако пока неизвестно, как разрешится ситуация, ведь по правилам Совета ЕС кандидатов должно быть двое. Кроме того, ранее Совет ЕС поддерживала кандидатуру Бонера, тогда как Европарламент высказался за назначение Ковеши.

Назначение Ковеши пытается заблокировать румынское правительство, в прошлом году уже добился ее освобождения от должности председателя антикоррупционного управления.

Ковеши положительно оценивают в Брюсселе из-за ее усилий по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.

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