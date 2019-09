В Брюсселе новые переговоры по прокурору ЕС, на должность претендует только одна кандидатка

В Брюсселе возобновились переговоры о назначении руководителя новой Европейской прокуратуры после того, как единственным кандидатом на должность осталась румынка Лаура Ковеши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня возобновились переговоры по Европейской прокуратуре (EPPO). Послы ЕС обсудят это в четверг и, возможно, проведут тайное голосование, которое может переключить их поддержку с Бонера на Ковеши. Новый раунд переговоров – 24 сентября", - написал Джозвяк.

negotiations on the European Public Prosecutor's Office (EPPO) were re-started today. EU ambassadors will discuss it on Thursday and might hold a secret vote which could switch their support from Bohnert to Kovesi. new negotiation round on 24 September. #Romania