Туск закликав почати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав лідерів ЄС у жовтні схвалити рішення про початок переговорів про вступ з Північною Македонією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це Туск заявив у вівторок під час спільного виступу з македонським прем’єром Зораном Заєвим у Скоп'є.

Туск похвалив країну за те, що вона зуміла вирішити давню суперечку про свою назву з Грецією, погодившись назватися Північної Македонією.

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"Коли лідери ЄС зустрілися в червні три місяці тому, вони взяли на себе зобов'язання винести "чітке і змістовне" рішення в жовтні про те, чи починати переговори про вступ з вами і вашим сусідом, Албанією", - сказав Туск в спільному виступі з Заєвим.

"Я чітко висловив свої особисті погляди ще в червні: ваша країна за останні два роки зробила все, що від вас очікували, щоб ЄС зміг почати переговори відповідно до рекомендації Європейської комісії. Моє тверде переконання. Ваша країна зробила все", - додав Туск, відзначивши, що у Брюсселі немає ніяких сумнівів щодо політичної прихильності македонців до верховенства права і боротьби з корупцією.

"Скоп'є - найкраще з можливих місць, де я хотів би звернутися до лідерів Євросоюзу: тепер ви робите свій внесок. Тому що Північна Македонія вже виконала свою частку", - додав він.

Як відомо, у червні Європейський Союз відклав рішення відкрити переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до блоку на жовтень.

Питання про початок переговорів з Албанією і Північною Македонією мало увійти до порядку саміту ЄС 20-21 червня. Торік це питання теж відклали до усунення зауважень щодо процесу реформ в двох країнах.

Туск раніше заявляв, що не всі держави-члени ЄС готові розпочати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією. Франція і Нідерланди очолюють у Раді ЄС опозицію до розширення Євросоюзу.