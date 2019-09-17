Туск призвал начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров ЕС в октябре принять решение о начале переговоров о вступлении с Северной Македонией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом Туск заявил во вторник во время совместного выступления с македонским премьером Зораном Заевым в Скопье.

Туск похвалил страну за то, что она сумела решить давний спор о своем названии с Грецией, согласившись назваться Северной Македонией.

"Когда лидеры ЕС встретились в июне три месяца назад, они взяли на себя обязательства вынести "четкое и содержательное" решение в октябре о том, начинать ли переговоры о вступлении с вами и вашим соседом, Албанией", - сказал Туск в совместном выступлении с Заевым.

"Я четко выразил свои личные взгляды еще в июне: ваша страна за последние два года сделала все, что от вас ожидали, чтобы ЕС смог начать переговоры согласно рекомендации Европейской комиссии. Это мое твердое убеждение. Ваша страна сделала все", - добавил Туск, отметив, что в Брюсселе нет никаких сомнений в политической приверженности македонцев верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Скопье - лучшее из возможных мест, где я хотел бы обратиться к лидерам Европейского Союза: теперь вы делаете свой вклад. Потому что Северная Македония уже выполнила свою часть", - добавил он.

Как известно, в июне Европейский Союз отложил решение открыть переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в блок на октябрь.

Вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией должен был войти в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос тоже отложили до устранения замечаний относительно процесса реформ в двух странах.

Туск ранее заявлял, что не все государства-члены ЕС готовы начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией. Франция и Нидерланды возглавляют в Совете ЕС оппозицию к расширению Евросоюза.