Венгрия: переезд в Будапешт инвестиционного банка РФ создал большие возможности

Министр экономики Венгрии Михай Варга заявил об усилении роли Будапешта как финансового центра, отметив, что переезд штаб-квартиры российского Международного инвестиционного банка в столицу повысил глобальное признание и конкурентоспособность учреждения.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Hirado.

Создание главного офиса МИБ в Будапеште стало "значительным признанием" экономической политики Венгрии, заявил Варга на форуме, организованном банком и Министерством финансов. Создание штаб-квартиры в Будапеште благоприятно скажется на акционерах МИБ и Венгрии, а также откроет новые возможности для венгерского бизнеса, добавил он.

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Несмотря на то, что ни один из пяти крупных международных банков развития, имеющих штаб-квартиры в Европейском Союзе, не базируется в регионе Центральной и Восточной Европы, переезд МИБ в Будапешт усилит финансовую роль Венгрии и региона в целом, заявил министр.

Варга также отметил, что переезд МИБ в Будапешт заставил агентства Fitch Ratings и Standard и Poor's повысить рейтинг банка на один балл. Это поможет банку увеличить прибыль, что пойдет на пользу всем акционерам, включая Венгрию, сказал он.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что западные силовики обеспокоены тем, что российские шпионы смогут использовать банк в качестве базы для проведения разведывательных операций в Европе, ведь у главы банка – давние связи с российскими спецслужбами, а парламент Венгрии фактически предоставил банку дипломатический иммунитет от любого контроля со стороны полиции или финансовых регуляторов. Около 40% активов банка контролирует российское государство.