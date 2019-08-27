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Клімкін: G7 втратила солідарність у своєму ставленні до РФ

Вівторок, 27 серпня 2019, 17:03

Глава МЗС України Павло Клімкін висловив жаль з приводу того, що країни "сімки" втратила солідарність у ставленні до Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Клімкін написав у Twitter.

"Схоже, G7 втратила солідарність у своєму ставленні до РФ. Це сумно. Але головне - зберегти солідарність дій щодо РФ. Інакше це буде мегазагроза. І для України. І насамперед для G7", - написав Клімкін.

Як відомо, країни G7 не досягли консенсусу щодо повернення РФ та відновлення формату "Великої вісімки".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт G7 в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.

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На пресконференції після саміту G7 у Біарріці Трамп підтвердив свій намір: "Зможе він приїхати чи ні, психологічно, я думаю, це важко зробити", - сказав він, зазначивши, що Путін "горда людина".

Росія заявила, що не вважає можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.

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G7 (група семи) Клімкін
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