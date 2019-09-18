Пристайко рассказал о трещине европейского санкционного фронта
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разговоры о возвращении России к G7 свидетельствуют о дальнейшей трещине санкционного фронта против России.
Как пишет "Европейская правда", об этом Пристайко рассказал в интервью изданию Die Welt, перевод которого МИД обнародовало на своем официальном сайте.
На вопрос, не опасается ли министр того, что европейский санкционный фронт и в дальнейшем будет давать трещину, Пристайко ответил, что "трещину мы уже недавно увидели, когда ПАСЕ вернула России право голоса без выполнения ею своих обязанностей".
"Это прослеживается и в других сферах. То, что начинаются разговоры о возвращении России в "Группу семи , является следующей признаком трещин фронта", - добавил глава МИД Украины.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит Группы семи в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.
Россия заявила, что не считает возможным возвращение к G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.