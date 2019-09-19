Голова Пентагону оптимістичний щодо бачення Міноборони Загороднюком

Міністр оборони США Марк Еспер провів телефонну розмову з міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

Про це повідомляє "Європейська правда".



"Мав продуктивну розмову з міністром оборони України Загороднюком. Я з оптимізмом дивлюся на його бачення Міністерства оборони і прихильність до оборонної та антикорупційної реформ. Я висловив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - написав очільник Пентагону в своєму Twitter.

Нещодавно Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, зокрема гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів, суперечливо затриманих адміністрацією Трампа, надійдуть від Міністерства оборони.

Наступного року у США планують збільшити безпекову допомогу для України.