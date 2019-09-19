Глава Пентагона оптимистичен относительно видения Минобороны Загороднюком

Министр обороны США Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провел продуктивную беседу с министром обороны Украины Загороднюком. Я с оптимизмом смотрю на его видение Министерства обороны и приверженность к оборонной и антикоррупционной реформам. Я выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал глава Пентагона в своем Twitter.

Недавно Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.

В следующем году в США планируют увеличить помощь в области безопасности для Украины.