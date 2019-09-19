Премьер Люксембурга говорит, что не хотел унижать премьера Британии
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что не намерен был унижать британского премьера Бориса Джонсона в понедельник, проводя пресс-конференцию без него.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Перед приездом Джонсона у резиденции премьера Люксембурга Ксавье Беттеля собрались участники акции протеста, которые выкрикивали лозунги против Brexit и Джонсона. Как сообщили на Даунинг-стрит, Джонсон попросил провести встречу с прессой в помещении, чтобы журналисты смогли услышать, о чем идет речь.
Беттель решительно возразил, что его пресс-конференция рядом с пустой трибуной и флагом Великобритании была "основанием" или была спланированной.
Он сказал, что предложил своему британскому коллеге начать пресс-конференцию на улице, как было запланировано, поскольку не было места для размещения всех 140 аккредитованных журналистов.
Беттель сказал, что не мог поехать за Джонсоном, когда тот решил отправиться в посольство Великобритании, чтобы сделать свое заявление.
Он заявил, что средства массовой информации возмутились бы еще больше, если бы Люксембург убрал британский флаг и трибуну Джонсона, поэтому решил выйти и сделать заявления о Brexit, как и планировал.
Беттель указал на пустое место Джонсона, когда говорил, что кампания Brexit полна лжи.
The Times написала, что Джонсона "высмеяли" при "чрезвычайном нарушении протокола", а главный таблоид Британии The Sun заявил, что Люксембург был "потрясающе грубым" по отношению к Джонсону.