Премьер Люксембурга говорит, что не хотел унижать премьера Британии

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что не намерен был унижать британского премьера Бориса Джонсона в понедельник, проводя пресс-конференцию без него.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Перед приездом Джонсона у резиденции премьера Люксембурга Ксавье Беттеля собрались участники акции протеста, которые выкрикивали лозунги против Brexit и Джонсона. Как сообщили на Даунинг-стрит, Джонсон попросил провести встречу с прессой в помещении, чтобы журналисты смогли услышать, о чем идет речь.

Беттель решительно возразил, что его пресс-конференция рядом с пустой трибуной и флагом Великобритании была "основанием" или была спланированной.

Он сказал, что предложил своему британскому коллеге начать пресс-конференцию на улице, как было запланировано, поскольку не было места для размещения всех 140 аккредитованных журналистов.

Беттель сказал, что не мог поехать за Джонсоном, когда тот решил отправиться в посольство Великобритании, чтобы сделать свое заявление.

Он заявил, что средства массовой информации возмутились бы еще больше, если бы Люксембург убрал британский флаг и трибуну Джонсона, поэтому решил выйти и сделать заявления о Brexit, как и планировал.

Беттель указал на пустое место Джонсона, когда говорил, что кампания Brexit полна лжи.

The Times написала, что Джонсона "высмеяли" при "чрезвычайном нарушении протокола", а главный таблоид Британии The Sun заявил, что Люксембург был "потрясающе грубым" по отношению к Джонсону.