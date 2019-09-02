Ультраправые заняли второе место на выборах на востоке Германии

В немецкой земле Саксония на выборах в земельный парламент, по предварительным данным, победила партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), а в Бранденбурге - Социал-демократическая партия (СДПГ). В обоих случаях на втором месте - правая AfD.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов и первых предварительных неофициальных результатов, опубликованных вечером 1 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно обнародованным данным, в Саксонии ХДС набрал 32,5 процента. Для сравнения: в 2014 году в христианских демократов было 39 процентов.

Правая "Альтернатива для Германии" (AfD) значительно улучшила свой результат и получила 27,8 процента (в 2014 году - 9,7 процента).

Левые получают 10,3 процента, что значительно меньше, чем на прошлых выборах (18,9 процента).

Читайте также Правительство Германии одобрило помощь угольным регионам за несколько дней до выборов

СДПГ демонстрирует худший результат, чем на предыдущих выборах, - около 8 процентов, (в 2014 году - 12,4 процента). Зеленые несколько улучшили свои позиции и получили 8,2 процента, (в 2014 году было 5,7 процента).

Свободная демократическая партия (СДП) получает 4,5 процента, (в 2014 году было 3,8 процента).

В федеральной земле Бранденбург, по предварительным данным, побеждают социал-демократы с результатом 26 процентов (в 2014 году было 31,9 процента). AfD оказалась на втором месте - 23,5 процента (в 2014 году - 12,2 процента). ХДС заняла третье место с результатами 15,7 процента (в 2014 году - 23 процентов).

Читайте также Меркель остается самым популярным политиком Германии - опрос

Также ухудшилось результат Левых - 10,8 процента, по сравнению с 18,6 процента в 2014 году. Зеленые получили большую поддержку, чем на предыдущих выборах - 10,7 процента (в 2014 году было 6,2 процента). Свободная демократическая партия тоже улучшила свой результат - 4,4 процента (в 2014 году у либералов было 1,5 процента).

Все партии, участвующие в земельных выборах и в Саксонии, и в Бранденбурге, исключали возможность создания коалиции с правопопулистамы из AfD.