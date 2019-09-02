Ультраправые заняли второе место на выборах на востоке Германии
В немецкой земле Саксония на выборах в земельный парламент, по предварительным данным, победила партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), а в Бранденбурге - Социал-демократическая партия (СДПГ). В обоих случаях на втором месте - правая AfD.
Об этом свидетельствуют данные экзит-полов и первых предварительных неофициальных результатов, опубликованных вечером 1 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Согласно обнародованным данным, в Саксонии ХДС набрал 32,5 процента. Для сравнения: в 2014 году в христианских демократов было 39 процентов.
Правая "Альтернатива для Германии" (AfD) значительно улучшила свой результат и получила 27,8 процента (в 2014 году - 9,7 процента).
Левые получают 10,3 процента, что значительно меньше, чем на прошлых выборах (18,9 процента).
СДПГ демонстрирует худший результат, чем на предыдущих выборах, - около 8 процентов, (в 2014 году - 12,4 процента). Зеленые несколько улучшили свои позиции и получили 8,2 процента, (в 2014 году было 5,7 процента).
Свободная демократическая партия (СДП) получает 4,5 процента, (в 2014 году было 3,8 процента).
В федеральной земле Бранденбург, по предварительным данным, побеждают социал-демократы с результатом 26 процентов (в 2014 году было 31,9 процента). AfD оказалась на втором месте - 23,5 процента (в 2014 году - 12,2 процента). ХДС заняла третье место с результатами 15,7 процента (в 2014 году - 23 процентов).
Также ухудшилось результат Левых - 10,8 процента, по сравнению с 18,6 процента в 2014 году. Зеленые получили большую поддержку, чем на предыдущих выборах - 10,7 процента (в 2014 году было 6,2 процента). Свободная демократическая партия тоже улучшила свой результат - 4,4 процента (в 2014 году у либералов было 1,5 процента).
Все партии, участвующие в земельных выборах и в Саксонии, и в Бранденбурге, исключали возможность создания коалиции с правопопулистамы из AfD.