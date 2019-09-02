Берлін очікує значного прогресу від зустрічі радників "нормандської четвірки"

Уряд Німеччини сподівається, що зустріч радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії 2 вересня в Берліні принесе значний прогрес у врегулюванні конфлікту на сході України.

Про це заявила представник німецького МЗС Марія Адебар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що буде досягнуто значного прогресу", - сказала вона журналістам, зазначивши, що учасники зустрічі обговорюватимуть "усі питання навколо прогресу в мінському процесі".



Зустріч у "нормандському" форматі на рівні радників пройде в закритому для преси режимі.



Адебар не знає, чи стане ця зустріч останньою перед самітом лідерів "нормандської четвірки". "Ми мусимо почекати", - сказала вона.

Нагадаємо, Київ представлятимуть новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко й помічник президента України Андрій Єрмак.

Сторони мають обговорити прогрес реалізації домовленостей, досягнутих 12 липня.

Як відомо, Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.