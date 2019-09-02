Берлин ожидает значительного прогресса от встречи советников "нормандской четверки"

Правительство Германии надеется, что встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России 2 сентября в Берлине принесет значительный прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Об этом заявила представитель немецкого МИД Мария Адебар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что будет достигнут значительный прогресс", - сказала она журналистам, отметив, что участники встречи обсудят "все вопросы вокруг прогресса в Минском процессе".

Встреча в "нормандском формате" на уровне советников пройдет в закрытом для прессы режиме.

Адебар не знает, станет ли эта встреча последней перед саммитом лидеров "нормандской четверки". "Мы должны подождать", - сказала она.

Напомним, Киев представлять новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Стороны должны обсудить прогресс реализации договоренностей, достигнутых 12 июля.

Как известно, Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре.

Министр иностранных дел России Сергеем Лавров назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по поводу "особого статуса" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.