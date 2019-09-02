Британские лейбористы поддерживают досрочные выборы вместо "жесткого" Brexit

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что предпочтет проведение досрочных выборов, чем выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Корбин сказал, что его партия сделает все возможное, чтобы помешать премьер-министру Борису Джонсону вывести Британию без соглашения.

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Это означает, что его партия поддержит "законодательные шаги" в парламенте во вторник, чтобы предотвратить "жесткий" Brexit. Он сказал, что это, возможно, последний шанс для депутатов остановить "катастрофический" выход из ЕС для Британии.

"Мы сделаем все возможное в ближайшие недели, чтобы не допустить выхода без соглашения. Мы хотим всеобщих выборов, чтобы народ этой страны мог решить свое будущее", - сказал Корбин.

"Вариант голосования за недоверие правительству также вероятен, это не выбор между ними, оба варианта абсолютно совместимы", - добавил он.

Напомним, Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Корбин назвал приостановление работы парламента неприемлемым и пообещал, что депутаты после выхода с летних каникул 4 сентября попытаются выразить вотум недоверия главе правительства.