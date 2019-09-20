Пристайко вдруге за два дні поговорив з Маасом

Глава МЗС України Вадим Пристайко провів телефонну розмову з німецьким колегою Гайко Маасом – другу за останні два дні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Вже друга телефонна розмова міністрів закордонних справ Вадима Пристайка і Гайко Мааса за останні два дні! За допомогою наших німецьких друзів глава МЗС України усіма силами намагається зрушити з мертвої точки нормандський процес", - повідомив український дипломат у Twitter.

Зазначимо, у ці дні активізувалися і контакти між Маасом та главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим. За інформацією російського МЗС, напередодні дипломати обговорили, зокрема, реалізацію "формули Штайнмаєра".

У інтерв'ю "Європейській правді" міністр Пристайко не виключив укладення широкої угоди в результаті переговорів у "Нормандському форматі", яка включатиме крім Донбасу й енергетичні питання.

Пристайко також пояснив, що передбачає "формула Зеленського" для Донбасу.

Читайте детальніше: "Формула Зеленського", санкції, шлях до НАТО та Донбас: велике інтерв'ю міністра Пристайка".