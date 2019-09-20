Пристайко второй раз за два дня поговорил с Маасом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко провел телефонный разговор с немецким коллегой Гайко Маасом - вторую за последние два дня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Уже второй телефонный разговор министров иностранных дел Вадима Пристайко и Гайко Мааса за последние два дня! С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки нормандский процесс", - сообщил украинский дипломат в Twitter.

Отметим, в эти дни активизировались и контакты между Маасом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По информации российского МИД, накануне дипломаты обсудили, в частности, реализацию "формулы Штайнмайера".

В интервью "Европейской правде" министр Пристайко не исключил заключение широкого соглашения в результате переговоров в "нормандской формате", которое будет включать кроме Донбасса и энергетические вопросы.

Пристайко также пояснил, что предполагает "формула Зеленского" для Донбасса.

Читайте подробнее: "Формула Зеленского", санкции, путь в НАТО и Донбасс: большое интервью министра Пристайко".