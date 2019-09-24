Авіакомпанії звинуватили у завищенні цін після банкрутства британського туроператора

Авіакомпанії звинуватили у використанні банкрутства найстарішої у світі туристичної компанії Thomas Cook з метою наживи після того, як клієнти помітили, що ціни на авіаквитки на колишніх маршрутах туркомпанії різко зросли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Так, один з клієнтів лоукостера Jet2.com повідомив, що відпочинок на Кіпрі збільшився у вартості на 800 фунтів між 7.30 і 11.30 понеділка.

Інший клієнт звинуватив Jet2.com у жадобі наживи через банкрутство Thomas Cook після того, як запланована ним відпустка протягом кількох годин зросла в ціні на 248 фунтів.

Ще одна жінка каже, що квитки, які минулого тижня у Thomas Cook коштували 215 фунтів, а у Jet2 – 284 фунти, нині зросли в ціні до 511 фунтів.

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Інші авіакомпанії теж підвищили ціни. Рейс з туроператором TUI між Глазго і Гран-Канарією зріс у ціні майже вдвічі – з 320 до 620 фунтів. Рейс British Airways (BA) з Лондона в Орландо, який до краху Thomas Cook коштував 437 фунтів тепер злетів до 1978 фунтів, що більше ніж на 400%.

Речниця Jet2.com сказала: "Наше ціноутворення, як це прийнято в туристичній галузі, засноване на принципі попиту і пропозиції".

"По мірі скорочення пропозиції неминучим наслідком є зростання цін. Проте ми розглядаємо збільшення кількості рейсів і місць, щоб допомогти клієнтам в цей час", – додала вона.

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В BA також заявили, що ціни на авіаквитки є результатом попиту і пропозиції і заперечують, що завищують ціни через ситуацію з Thomas Cook.

За даними Управління цивільної авіації (CAA), 14 700 осіб були репатрійовані до Британії в перший день банкрутства фірми, що склало понад 95% людей, які повинні були повернутися додому в понеділок.

Крах туроператора торкнувся приблизно 600 тисяч туристів, як відпочивають у різних країнах світу, в тому числі близько 155 тисяч британських мандрівників.

Уряд Британії продовжує проводити найбільшу в мирний час репатріацію громадян: операцію під назвою "Маттерхорн" координує CAA. Вона коштуватиме приблизно 100 млн фунтів.