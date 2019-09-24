Авиакомпании обвинили в завышении цен после банкротства британского туроператора

Авиакомпании обвинили в использовании банкротства старейшей в мире туристической компании Thomas Cook с целью наживы после того, как клиенты заметили, что цены на авиабилеты на прежних маршрутах туркомпании резко возросли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Так, один из клиентов лоукостера Jet2.com сообщил, что отдых на Кипре увеличился в стоимости на 800 фунтов между 7.30 и 11.30 понедельника.

Другой клиент обвинил Jet2.com в жажде наживы в связи с банкротством Thomas Cook после того, как планируемый им отпуск в течение нескольких часов подорожал на 248 фунтов.

Еще одна женщина говорит, что билеты, которые на прошлой неделе в Thomas Cook стоили 215 фунтов, а в Jet2 - 284 фунта, сейчас выросли в цене до 511 фунтов.

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Другие авиакомпании тоже повысили цены. Рейсы с туроператором TUI между Глазго и Гран-Канария выросли в цене почти вдвое - с 320 до 620 фунтов. Рейс British Airways (BA) из Лондона в Орландо, который до краха Thomas Cook стоил 437 фунтов, теперь взлетел до 1978 фунтов, что более чем на 400%.

Пресс-секретарь Jet2.com сказала: "Наше ценообразование, как это принято в туристической отрасли, основано на принципе спроса и предложения".

"По мере сокращения предложения неизбежным становится рост цен. Однако мы рассматриваем увеличение количества рейсов и мест, чтобы помочь клиентам в это время", - добавила она.

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В BA также заявили, что цены на авиабилеты являются результатом спроса и предложения, и отрицают, что завышают цены из-за ситуации с Thomas Cook.

По данным Управления гражданской авиации (CAA), 14 700 человек были репатриированы в Великобританию в первый день банкротства фирмы, что составило более 95% людей, которые должны были вернуться домой в понедельник.

Крах туроператора коснулся примерно 600 тысяч туристов, как отдыхают в разных странах мира, в том числе около 155 тысяч британских путешественников.

Правительство Великобритании продолжает проводить крупнейшую в мирное время репатриацию граждан: операцию под названием "Маттерхорн" координирует CAA. Она будет стоить примерно 100 млн фунтов.