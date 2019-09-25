Сенцов приїхав у Німеччину, зустрінеться з депутатами Бундестагу

Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського ув'язнення, прибув з візитом до Німеччини.

Про це повідомив посол України в Берліні, повідомляє "Європейська правда".

"Щойно зустріли Олега Сенцова в аеропорту Берліна! Символічно, що свій перший після звільнення візит наш герой здійснює саме до Німеччини", - повідомив дипломат у своєму Twitter.

За його словами, Сенцов зустрінеться з депутатами Бундестагу, представниками ЗМІ та "тими, хто боровся за його визволення з російського гулагу".

Як повідомлялося, Сенцов у жовтні може приїхати в Європарламент для отримання премії Сахарова.

Раніше президент Європейського парламенту Давід Сассолі запросив Сенцова до Страсбурга, а також заявив про готовність особисто привезти в Україну премію, якщо той не зможе сам прибути по неї через стан здоров'я.