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Сенцов приїхав у Німеччину, зустрінеться з депутатами Бундестагу

Середа, 25 вересня 2019, 10:08

Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського ув'язнення, прибув з візитом до Німеччини.

Про це повідомив посол України в Берліні, повідомляє "Європейська правда".

"Щойно зустріли Олега Сенцова в аеропорту Берліна! Символічно, що свій перший після звільнення візит наш герой здійснює саме до Німеччини", - повідомив дипломат у своєму Twitter.

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За його словами, Сенцов зустрінеться з депутатами Бундестагу, представниками ЗМІ та "тими, хто боровся за його визволення з російського гулагу".

Як повідомлялося, Сенцов у жовтні може приїхати в Європарламент для отримання премії Сахарова.

Раніше президент Європейського парламенту Давід Сассолі запросив Сенцова до Страсбурга, а також заявив про готовність особисто привезти в Україну премію, якщо той не зможе сам прибути по неї через стан здоров'я.

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