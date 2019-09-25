Сенцов приехал в Германию, встретится с депутатами Бундестага

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского заключения, прибыл с визитом в Германию.

Об этом сообщил посол Украины в Берлине, передает "Европейская правда".

"Только что встретили Олега Сенцова в аэропорту Берлина! Символично, что свой первый после освобождения визит наш герой совершает именно в Германию", - сообщил дипломат в своем Twitter.

По его словам, Сенцов встретится с депутатами Бундестага, представителями СМИ и "теми, кто боролся за его освобождение из российского ГУЛАГа".

Как сообщалось, Сенцов в октябре может приехать в Европарламент для получения премии Сахарова.

Ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли пригласил Сенцова в Страсбург, а также заявил о готовности лично привезти в Украину премию, если тот не сможет сам прибыть за ней по состоянию здоровья.