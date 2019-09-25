Премьер Италии требует объяснений по делу о нефтяных "откатах" из РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил во вторник, что "неотложным и необходимым" для парламента является новое разъяснение о том, мог ли человек, близкий к партии "Лига", обсуждать получение финансирования за счет нефтяных откатов из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Джанлука Савойни, бывший спикер лидера "Лиги" и экс-министра внутренних дел Маттео Сальвини, находится под следствием по подозрению в международной коррупции.

Конте отчитывался перед Сенатом об этом деле в июле, прежде чем Сальвини привел к распаду предыдущего правительства.

Премьер-министр заявил Сенату, что Савойни был в Москве 15-16 июля прошлого года в окружении Сальвини, хотя никогда не работал правительственным консультантом.

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Как утверждается, Савойни обсуждал российское финансирование "Лиги" в Москве 18 октября.

Сальвини пока не докладывал парламенту об этом деле, заявив, что ему не нужно говорить о "фантазии" и что он не взял ни одного российского рубля.

Савойни встретился с россиянами 18 октября вместе с двумя другими итальянцами, адвокатом и бывшим банкиром, и якобы обсуждал операцию, которая касалась энергетической компании Eni и которая, по данным источников, так и не состоялась.

Двух россиян издание BuzzFeed назвал Андреем Юрьевичем Харченко и Ильей Андреевичем Якуниным. Подтверждение их личностей поступило от источников, близких к расследованию в отношении Савойни.

Двое россиян, по словам BuzzFeed, имеют связи с ультраправым пропагандистом Александром Дугиным и Владимиром Плигиным, политическим деятелем, близким к президенту России Владимиру Путину.

Следователи получили запись переговоров в гостинице "Метрополь" от журналиста L'Espresso. Разговор, возможно, был записан на мобильный телефон одного из присутствующих итальянцев.

Савойни находится под следствием по международной коррупции вместе с адвокатом Джанлукой Меранда и бывшим банкиром Франческо Ваннуччи.