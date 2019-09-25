Макрон пояснив заклик до активістів їхати протестувати до Польщі

Президент Франції Еммануель Макрон, після слів про Польщу, яка нібито блокує спільні зусилля ЄС щодо клімату, заявив, що не мав наміру навішувати ярлики на "польських друзів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Макрон, на шляху до Нью-Йорка для участі в мінісаміті ООН з питань клімату, порадив молодим людям, які виступають за додаткові заходи для боротьби зі зміною клімату, їхати протестувати в Польщу, яка "все блокує".

Президент Польщі Анджей Дуда назвав його твердження несправедливим і "навіть нахабним".

Слова Макрона прокоментував також віцеміністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк. "Повчання з боку президента Франції вже втомлюють; маю надію, що Еммануель Макрон розуміє, як багато Польща вже зробила у сфері зусиль зі скорочення викидів вуглекислого газу", - зазначив він.

"Ми не будемо радити жодним протестним групам відвідувати Францію, бо у Франції вже достатньо демонстрантів. З іншого боку, ми бажаємо, аби наші партнери з ЄС однаково ефективно досягали цілей Кіотського протоколу у частині скорочення викидів вуглекислого газу", - додав він.

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Однак після цього на пресконференції Макрон наполягав: "Я нікого не клеймую. Але я хочу переконати наших польських друзів, що їм добре рухатися до цього".

Зауваження Макрона також викликали деякі реакції вдома, де ультралівий Жан-Люк Меленшон написав, що "король зневаги заговорив". Крім того, експерт з питань клімату Гаель Жиро нагадав, що Франція не може похвалитися великими досягненнями у боротьбі з глобальним потеплінням, навіть якщо президент Франції любить представляти себе чемпіоном на міжнародній арені, коли справа стосується екологічних питань.