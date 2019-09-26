Розсекречену скаргу про дзвінок Трампа і Зеленського можуть опублікувати в четвер

Текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб, у якій ішлося про липневу телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, розсекречено у США і може бути опубліковано в четвер.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два неназвані джерела, пише "Європейська правда".

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Про розсекречення скарги повідомив Кріс Стюарт, представник республіканців у комітеті з питань розвідки Палати представників.

Окреме джерело зазначило, що текст скарги був розсекречений з мінімальними редакціями, але поки не оприлюднений.

"Ми очікуємо, що це трапиться вранці", - зазначило джерело пізньої ночі в середу.

Саме ця скарга неназваного інформатора спонукала демократів почати офіційну процедуру імпічменту та натиснути на Трампа з вимогою опублікувати текст телефонної розмови з Зеленським.

Демократи, які прочитали документ, заявили, що він підтверджує їхній намір провести розслідування в рамках процедури імпічменту.

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Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Із тексту розмови випливає, що Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

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