Рассекреченную жалобу о звонке Трампа и Зеленского могут опубликовать в четверг
Текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, в котором говорилось об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, рассекречен в США и может быть опубликован в четверг.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на два неназванных источника, пишет "Европейская правда".
О рассекречивании жалобы сообщил Крис Стюарт, представитель республиканцев в комитете по вопросам разведки Палаты представителей.
Отдельный источник отметил, что текст жалобы был рассекречен с минимальными правками, но пока не обнародован.
"Мы ожидаем, что это случится утром", - отметил источник поздней ночи в среду.
Именно эта жалоба неназванного информатора побудила демократов начать официальную процедуру импичмента и надавить на Трампа с требованием опубликовать текст телефонного разговора с Зеленским.
Демократы, прочтя документ, заявили, что он подтверждает их намерение провести расследование в рамках процедуры импичмента.
Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
Из текста разговора следует, что Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
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