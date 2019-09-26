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Рассекреченную жалобу о звонке Трампа и Зеленского могут опубликовать в четверг

Четверг, 26 сентября 2019, 10:05

Текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, в котором говорилось об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, рассекречен в США и может быть опубликован в четверг.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два неназванных источника, пишет "Европейская правда".

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О рассекречивании жалобы сообщил Крис Стюарт, представитель республиканцев в комитете по вопросам разведки Палаты представителей.

Отдельный источник отметил, что текст жалобы был рассекречен с минимальными правками, но пока не обнародован.

"Мы ожидаем, что это случится утром", - отметил источник поздней ночи в среду.

Именно эта жалоба неназванного информатора побудила демократов начать официальную процедуру импичмента и надавить на Трампа с требованием опубликовать текст телефонного разговора с Зеленским.

Демократы, прочтя документ, заявили, что он подтверждает их намерение провести расследование в рамках процедуры импичмента.

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Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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